Москва17 апрВести.На улице Мира в Соликамске Пермского края столкнулись легковушка и пассажирский автобус. В результате погибли два человека и пять пассажиров пострадали. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов.
Несовместимые с жизнью травмы получили двое мужчин 39 и 33 лет, которые находились в легковушке. В автобусе пострадали пять человек.
Трое, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены бригадой скорой помощи в Соликамскую больницу, еще двое отказались от осмотраотмечается в сообщении
Глава субъекта выразил соболезнования родным погибших.