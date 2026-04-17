В Соликамске при ДТП с автобусом погибли два человека, пятеро пострадали

Москва17 апр Вести.На улице Мира в Соликамске Пермского края столкнулись легковушка и пассажирский автобус. В результате погибли два человека и пять пассажиров пострадали. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов.

Несовместимые с жизнью травмы получили двое мужчин 39 и 33 лет, которые находились в легковушке. В автобусе пострадали пять человек.

Трое, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены бригадой скорой помощи в Соликамскую больницу, еще двое отказались от осмотра отмечается в сообщении

Глава субъекта выразил соболезнования родным погибших.