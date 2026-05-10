В ХМАО два человека погибли в ДТП с участием автобуса, перевозившего рабочих

Москва10 мая Вести.Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего рабочих, и легкового автомобиля в Когалыме, организована проверка, сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Авария произошла рано утром 10 мая на 48-м километре автодороги "Подъезд к Когалыму". Здесь столкнулись автобус "Нефаз", перевозивший работников предприятия, и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

В результате автоаварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы. Также пострадали два пассажира автомобиля "Нефаз" говорится в сообщении

По факту ДТП организована проверка по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.