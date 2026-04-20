Два человека погибли в ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Москва20 апр Вести.В Улан-Удэ в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

ДТП произошло вечером 20 апреля, в понедельник, в районе станции Дивизионная в Советском районе. Предварительно, водитель Honda Stream выехал на встречную полосу, по которой двигался Kia Granbird.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.