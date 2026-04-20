Москва20 апрВести.В Улан-Удэ в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
ДТП произошло вечером 20 апреля, в понедельник, в районе станции Дивизионная в Советском районе. Предварительно, водитель Honda Stream выехал на встречную полосу, по которой двигался Kia Granbird.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончалисьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.