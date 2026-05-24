В Улан-Удэ автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом, трое человек погибли Трое человек погибли и еще двое пострадали в ДТП в Улан-Удэ

Москва24 мая Вести.В Улан-Удэ в результате дорожно-транспортного происшествия трое человек погибли и еще двое госпитализированы. Об этом сообщает бурятский республиканский главк МВД России.

Авария произошла в Советском районе столицы Бурятии утром 24 мая. Предварительно установлено, что 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, машина вылетела с дороги, опрокинулась и врезалась в частный жилой дом.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира транспортного средства скончались на месте происшествия. Еще два пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.