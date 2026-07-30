Москва30 июлВести.В Забайкальском крае выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и еще один пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 30 июля на региональной трассе в Оловяннинском округе. По предварительным данным, водитель большегруза Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Town Ace.
В результате дорожно-транспортного происшествия три человека, находившиеся в автомобиле Toyota Town Ace, погиблисказано в сообщении
Водителя большегруза доставили в ближайшую больницу с травмами.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.