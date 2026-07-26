В ДТП на Алтае погибли три человека, прокуратура ведет проверку

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на Алтае В ДТП на Алтае погибли три человека, прокуратура ведет проверку

Москва26 июл Вести.Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП в Алтайском крае, еще трое госпитализированы, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 25 июля на автодороге Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби. Там столкнулись автомобили Toyota Carina и Toyota Raum.

В результате ДТП 3 пассажира погибли, в том числе несовершеннолетний, водители и несовершеннолетний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение говорится в публикации ведомства в MAX

Территориальная прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также причин и условий, которые способствовали этому ДТП со смертельным исходом.