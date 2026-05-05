Три человека погибли и один пострадал в ДТП под Тулой

ДТП унесло жизни трех человек в Тульской области Три человека погибли и один пострадал в ДТП под Тулой

Москва5 мая Вести.В Тульской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 5 мая на 5-м километре автодороги Болохово – Шварц в Киреевском районе – здесь столкнулись автомобили Volkswagen и Lada Largus.

В результате ДТП три человека погибли, один получил ранение сказано в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.