Москва5 маяВести.В Тульской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 5 мая на 5-м километре автодороги Болохово – Шварц в Киреевском районе – здесь столкнулись автомобили Volkswagen и Lada Largus.
В результате ДТП три человека погибли, один получил ранениесказано в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.