Москва1 июнВести.В Самарской области в результате ДТП с участием двух иномарок погибли три человека, двое из них – дети. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Лобовое столкновение Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer произошло недалеко от села Черновка в Сергиевском районе.
По предварительным данным, возле села Черновка в лобовом столкновении двух легковых автомобилей… пострадало 3 человека, погибло - 3, двое из них - дети 10 и 8 летговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, в том числе начальник Управления Госавтоинспекции. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.