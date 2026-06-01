В Самарской области в ДТП на трассе погибли три человека, двое из них дети

Москва1 июн Вести.В Самарской области в результате ДТП с участием двух иномарок погибли три человека, двое из них – дети. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Лобовое столкновение Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer произошло недалеко от села Черновка в Сергиевском районе.

По предварительным данным, возле села Черновка в лобовом столкновении двух легковых автомобилей… пострадало 3 человека, погибло - 3, двое из них - дети 10 и 8 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, в том числе начальник Управления Госавтоинспекции. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.