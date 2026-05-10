Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Ярославской области

Москва10 мая Вести.В Ярославской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии, жертвами которой стали три человека, еще один госпитализирован. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла 10 мая около 10.00 мск на 261-м километре автодороги Сергиев посад – Калязин – Углич – Рыбинск – Череповец в Рыбинском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Kalina при обгоне задел попутный Mitsubishi Outlander, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada XRAY.

В результате ДТП водитель и пассажир (личности устанавливаются) автомобиля Lada Kalina, пассажир автомобиля Lada XRAY, женщина 1956 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия говорится в сообщении

Водитель Lada XRAY с травмами был доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.