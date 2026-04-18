Двое человек погибли в столкновении квадроцикла и Lada в Ярославской области

Москва18 апр Вести.В Ярославской области в результате дорожно-транспортного происшествия двое человек погибли и еще двое получили травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла 18 апреля в 17.20 на 16 км автодороги "Шебунино - Красный Профинтерн" в Некрасовском районе. Предварительно установлено, водитель на квадроцикле при развороте не уступил дорогу автомобилю Lada Priora, который двигался во встречном направлении, после чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП водитель и пассажир квадроцикла, мужчины 1987 г.р. и 1982 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель 2005 г.р. и пассажир (личность устанавливается) Lada с травмами госпитализированы в больницу уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают точные обстоятельства и причины аварии.