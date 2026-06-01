После ДТП с тремя погибшими в Самарской области возбуждено уголовное дело

Москва1 июн Вести.Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на трассе в Самарской области, в результате которого погибли взрослый и двое детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Лобовое столкновение Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer произошло недалеко от села Черновка в Сергиевском районе 1 июня, в понедельник. Три человека скончались, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая.