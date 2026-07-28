Четверо погибли при столкновении легковушки и грузовика в Тульской области

В Тульской области в ДТП погибли четыре человека Четверо погибли при столкновении легковушки и грузовика в Тульской области

Москва28 июл Вести.Утром, 28 июля, на 300-м километре автодороги M-2 "Крым" Чернского района Тульской области столкнулись автомобиль "Хендай Соната" и грузовой автомобиль "Форд". В ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Тульской области.

Мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем "Хендай Соната", осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем "Форд" уточняется в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.