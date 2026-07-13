Москва13 июлВести.Четыре человека погибли в ДТП в Мамадышском районе, прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
Предварительно установлено, что вечером в понедельник, 13 июля, на 3 км трассы Мамадыш-Кукмор-Ишкеева водитель Lada Granta столкнулся с впереди следующим трактором с прицепом.
В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте от полученных травмотмечается в сообщении
Ход процессуальной проверки взят на контроль в надзорном ведомстве.