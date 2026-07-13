Прокуратура Татарстана начала проверку по факту ДТП, где погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане Прокуратура Татарстана начала проверку по факту ДТП, где погибли четыре человека

Москва13 июл Вести.Четыре человека погибли в ДТП в Мамадышском районе, прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что вечером в понедельник, 13 июля, на 3 км трассы Мамадыш-Кукмор-Ишкеева водитель Lada Granta столкнулся с впереди следующим трактором с прицепом.

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм отмечается в сообщении

Ход процессуальной проверки взят на контроль в надзорном ведомстве.