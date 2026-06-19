В Татарстане 2 взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП

В Татарстане в ДТП погибли 3 человека, в том числе годовалый ребенок В Татарстане 2 взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП

Москва19 июн Вести.В Татарстане двое взрослых и годовалый ребенок погибли в лобовом ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная прокуратура.

18 июня на 4-м км автодороги "Мамадыш-Кукмор" водитель Lada Kalina, нарушив ПДД и выбрав небезопасную скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Foton 304001.

В результате … водитель автомобиля "Лада Калина" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также от полученных травм скончались еще двое пассажиров легкого автомобиля, в том числе годовалый ребенок говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована проверка.