Москва19 июнВести.В Татарстане двое взрослых и годовалый ребенок погибли в лобовом ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная прокуратура.
18 июня на 4-м км автодороги "Мамадыш-Кукмор" водитель Lada Kalina, нарушив ПДД и выбрав небезопасную скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Foton 304001.
В результате … водитель автомобиля "Лада Калина" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также от полученных травм скончались еще двое пассажиров легкого автомобиля, в том числе годовалый ребенокговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП организована проверка.