Три человека погибли в ДТП в Кузбассе, девочка пострадала

В Кузбассе три человека погибли и один пострадал в ДТП Три человека погибли в ДТП в Кузбассе, девочка пострадала

Москва1 авг Вести.Три человека погибли в результате лобового ДТП в Ленинск-Кузнецком, девятилетняя девочка получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло днем 1 августа на 213-м километре автодороги Алтай – Кузбасс. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Great Wall.

В результате аварии водитель Toyota и две его пассажирки в возрасте 31 года и 39 лет скончались до приезда скорой медицинской помощи, 9-летняя пассажирка Toyota доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, организована проверка.