Москва1 авгВести.Три человека погибли в результате лобового ДТП в Ленинск-Кузнецком, девятилетняя девочка получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
ДТП произошло днем 1 августа на 213-м километре автодороги Алтай – Кузбасс. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Great Wall.
В результате аварии водитель Toyota и две его пассажирки в возрасте 31 года и 39 лет скончались до приезда скорой медицинской помощи, 9-летняя пассажирка Toyota доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжестиговорится в сообщении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, организована проверка.