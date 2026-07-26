Москва26 июлВести.Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту гибели в дорожной аварии трех человек, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Предварительно установлено, что на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби столкнулись две иномарки.
В результате ДТП три пассажира погибли, в том числе несовершеннолетний. Водители и несовершеннолетний пассажир госпитализированыотмечается в сообщении
Проводится прокурорская проверка. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.