Прокуратура: три человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Алтайском крае Прокуратура: три человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Москва26 июл Вести.Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту гибели в дорожной аварии трех человек, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Предварительно установлено, что на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби столкнулись две иномарки.

В результате ДТП три пассажира погибли, в том числе несовершеннолетний. Водители и несовершеннолетний пассажир госпитализированы отмечается в сообщении

Проводится прокурорская проверка. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.