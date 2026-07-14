Москва14 июлВести.В Баймакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли четыре человека — в том числе ребенок. За выяснением обстоятельств аварии следит региональная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
Авария случилась поздним вечером, 13 июля, на 126‑м километре трассы Магнитогорск — Ира. Столкнулись "Лада Веста" и "Лада Ларгус".
В результате оба водителя, супруга одного из них и 8-летняя дочь скончались, еще один 5-летний ребенок доставлен в медицинскую организациюговорится в сообщении
На место аварии приезжал исполняющий обязанности прокурора Баймакского района Андрей Гришаев. Прокуратура продолжает контролировать расследование происшествия.