В Башкирии в ДТП погибли четыре человека – идет проверка

Прокуратура контролирует расследование ДТП в Башкирии с четырьмя погибшими В Башкирии в ДТП погибли четыре человека – идет проверка

Москва14 июл Вести.В Баймакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли четыре человека — в том числе ребенок. За выяснением обстоятельств аварии следит региональная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария случилась поздним вечером, 13 июля, на 126‑м километре трассы Магнитогорск — Ира. Столкнулись "Лада Веста" и "Лада Ларгус".

В результате оба водителя, супруга одного из них и 8-летняя дочь скончались, еще один 5-летний ребенок доставлен в медицинскую организацию говорится в сообщении

На место аварии приезжал исполняющий обязанности прокурора Баймакского района Андрей Гришаев. Прокуратура продолжает контролировать расследование происшествия.