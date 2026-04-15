Москва15 апрВести.Утром 15 апреля в Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП, в котором четыре человека погибли и один пострадал, сообщает республиканское МЧС.

На автодороге Белебей – Приютово в аварию попал легковой автомобиль Daewoo Nexia.

В результате опрокидывания транспортного средства пострадали 5 человек: четверо погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение

говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и других оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.