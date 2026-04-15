Москва15 апрВести.В Белебеевском районе Башкирии по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Об этом сообщает республиканский СК.
Ему инкриминируется статья о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.
Ранее сообщалось, что утром 15 апреля на 28 километре автодороги Белебей – Приютово произошла авария, в которой четыре человека погибли и один был госпитализирован.
16-летний подросток, находясь за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало в кювет и опрокинулосьговорится в сообщении Следкома Башкирии в Telegram-канале
На месте происшествия скончались четверо пассажиров автомобиля: 27-летний мужчина, а также три девушки 25, 26 и 28 лет.
Несовершеннолетний водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медпомощь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям лиц, которые допустили подростка к управлению транспортным средством, заявили в ведомстве.