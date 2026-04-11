После гибели в ДТП 15-летней девушки в Приамурье возбуждено уголовное дело

В Приамурье возбуждено уголовное дело после гибели в ДТП 15-летней девушки

Москва11 апр Вести.В Амурской области возбуждено уголовное дело после гибели 15-летней девушки-пешехода под колесами автомобиля "ГАЗ 3110". Об этом сообщает прокуратура региона.

Водитель автомобиля задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в Telegram-канале надзорного ведомства

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 10 апреля в селе Новоалексеевка в Ивановском округе. Согласно предварительным данным Госавтоинспекции, мужчина 1986 года рождения на "ГАЗ-3110" без водительских прав и в состоянии опьянения допустил наезд на двоих подростков. Одна из девушек погибла на месте, вторая – госпитализирована.