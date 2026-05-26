© СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Следственный Комитет РФ

СК: нетрезвый водитель подозревается в смертельном ДТП в Красноярском крае

Несовершеннолетняя девушка погибла в результате ДТП в Красноярском крае СК: нетрезвый водитель подозревается в смертельном ДТП в Красноярском крае

Москва26 мая Вести.В Боготольском муниципальном округе в ДТП погибла 16-летняя местная жительница, в трагедии подозревают нетрезвого водителя, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, ночью 24-летний нетрезвый водитель, ехавший из города Боготола в село Тюхтет не справился с управлением, съехал на обочину, где автомобиль перевернулся.

В результате аварии 16-летняя пассажирка получила травмы, скончалась на месте отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, он обвиняется в нарушении управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.