Москва26 маяВести.В Боготольском муниципальном округе в ДТП погибла 16-летняя местная жительница, в трагедии подозревают нетрезвого водителя, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, ночью 24-летний нетрезвый водитель, ехавший из города Боготола в село Тюхтет не справился с управлением, съехал на обочину, где автомобиль перевернулся.
В результате аварии 16-летняя пассажирка получила травмы, скончалась на местеотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, он обвиняется в нарушении управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.