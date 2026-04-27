Прокуратура проводит проверку после гибели 3 человек в ДТП в Красноярском крае

После гибели трех студентов в ДТП с лошадью в Красноярском крае начата проверка Прокуратура проводит проверку после гибели 3 человек в ДТП в Красноярском крае

Москва27 апр Вести.Прокуратура Красноярского края организовала проверку после гибели трех человек в дорожно-транспортном происшествии на трассе Ужур – Балахта.

Трагический инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 26 апреля.

19-летний студент Шарыповского многопрофильного колледжа вез на своей ВАЗ-21124 двух первокурсниц — девушку 17 лет и ее 16-летнюю подругу рассказали в ведомстве в публикации в мессенджере MAX

Молодые люди возвращались с озера большого. По дороге водитель увидел в правом ряду лошадь, которая, как выяснилось, принадлежит фермеру из села Косые Ложки.

После появления животного на проезжей части шофер не справился с управлением, транспортное средство оказалось в кювете и перевернулось.

На месте ДТП погибли все трое – водитель и ехавшие с ним девушки. Они умерли до прибытия скорой медицинской помощи.