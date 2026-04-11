Пьяный лихач без прав сбил 2 девочек в Амурской области, одна из них погибла

Москва11 апр Вести.В Амурской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого автомобилиста без водительских прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось 10 апреля в селе Новоалексеевка в Ивановском округе. Согласно предварительным данным, мужчина 1986 года рождения на "ГАЗ-3110" без водительских прав и в состоянии опьянения допустил наезд на двоих подростков, которые шли по краю дороги в попутном направлении.

В результате одна девушка 15 лет скончалась на месте, вторая - 16 лет с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют точные обстоятельства ДТП.