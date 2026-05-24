Москва24 маяВести.В городе Апатиты Мурманской области сотрудники ДПС устроили погоню за 15-летним лихачем, отказавшимся останавливаться после их законного требования. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. В ходе погони водитель-виновник смертельного ДТП несколько раз пролетел на запрещающий сигнал светофора.
Чтобы остановить гонщика, инспектор ДПС выбил стекло водительской двери и вытащил пилота наружунаписано в Telegram-канале ведомства
Отмечается, что во время погони патрульный получил травму руки, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
Несовершеннолетний водитель неоднократно попадал в ДТП. В последнем из них он буксировал другую машину с тремя подростками, но трос оборвался и машина вылетела на встречную полосу.
Произошло столкновение с пассажирским автобусом, что закончилось гибелью одного из подростков, еще двое – с тяжелыми травмами.