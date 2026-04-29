Четыре человека погибли на федеральной трассе в Дагестане

В Дагестане из-за пьяного водителя на BMW погибли четыре человека Четыре человека погибли на федеральной трассе в Дагестане

Москва29 апр Вести.Прокуратура Дагестана взяла на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщается в мессенджере ведомства в MAX.

Авария произошла в ночь на 29 апреля на федеральной автодороге у села Картас-Казмаляр Магарамкентского района. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель BMW X5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21043".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля "ВАЗ-21043" скончались на месте говорится в публикации прокуратуры Дагестана

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.