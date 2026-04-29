Москва29 апрВести.Прокуратура Дагестана взяла на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщается в мессенджере ведомства в MAX.
Авария произошла в ночь на 29 апреля на федеральной автодороге у села Картас-Казмаляр Магарамкентского района. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель BMW X5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21043".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля "ВАЗ-21043" скончались на местеговорится в публикации прокуратуры Дагестана
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.