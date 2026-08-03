В Дагестане произошло ДТП, в котором погибли три человека

Три человека погибли в столкновении двух легковушек в Дагестане В Дагестане произошло ДТП, в котором погибли три человека

Москва3 авг Вести.В Хасавюртовском районе в результате столкновения двух легковушек погибли три человека, сообщает МВД по Дагестану в своем Telegram-канале.

Авария произошла поздним вечером 2 августа на автодороге Хасавюрт – Бамматюрт.

По данным полиции, управлявший автомобилем Lada Priora 28-летнийместный житель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Largus под управлением 47-летнего жителя Хасавюрта.

В Хасавюртовском районе в результате ДТП погибли 3 человека говорится в публикации ведомства

В результате столкновения Lada Priora загорелась.

На месте ДТП погибли водитель этой машины и двое пассажиров: 27-летняя жительница Карабудахкентского района и 30-летняя жительница Хасавюртовского района, сообщили в республиканском МВД.