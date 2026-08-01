Прокуратура проверяет расследование по факту ДТП в Дагестане с тремя погибшими

Прокуратура контролирует проверку по факту смертельного ДТП в Дагестане Прокуратура проверяет расследование по факту ДТП в Дагестане с тремя погибшими

Москва3 авг Вести.В Дагестане прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП в Хасавюртовском районе, в котором погибли три человека, в том числе ребенок, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства республики.

Предварительно установлено, что вечером воскресенье, 2 августа, на трассе недалеко от села Бамматюрт столкнулись два легковых автомобиля с последующим возгоранием одного из них. В ДТП погибли три человека, среди них - ребенок.

Прокуратурой Хасавюртовского района поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту отмечается в сообщении

Ранее в МЧС региона сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Погибли три человека, их личность устанавливается. Троих пострадавших, в том числе двоих детей госпитализировали в Хасавюрт.