Москва18 июлВести.В Сургутском районе расследуют ДТП, которое произошло 18 июля 2026 года на трассе "Сургут — Когалым", где погибли два человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.
18 июля 2026 года на автодороге "Сургут-Когалым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Ниссан" и "ВАЗ 21099". В результате аварии водитель отечественного автомобиля и несовершеннолетний пассажир погиблиговорится в сообщении
Водитель "Ниссана" и еще два пассажира получили травмы — их доставили в больницу.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Сургутского района Максим Тутубалин. Прокуратура следит за ходом расследования и проверяет, как соблюдаются правила безопасности на дорогах.