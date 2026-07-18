Два человека погибли в результате ДТП в Сургутском районе – идет проверка

В ДТП в Сургутском районе ХМАО погибли двое, в том числе ребенок Два человека погибли в результате ДТП в Сургутском районе – идет проверка

Москва18 июл Вести.В Сургутском районе расследуют ДТП, которое произошло 18 июля 2026 года на трассе "Сургут — Когалым", где погибли два человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

18 июля 2026 года на автодороге "Сургут-Когалым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Ниссан" и "ВАЗ 21099". В результате аварии водитель отечественного автомобиля и несовершеннолетний пассажир погибли говорится в сообщении

Водитель "Ниссана" и еще два пассажира получили травмы — их доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Сургутского района Максим Тутубалин. Прокуратура следит за ходом расследования и проверяет, как соблюдаются правила безопасности на дорогах.