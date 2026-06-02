В Хакасии в ДТП с пьяным водителем погибли двое, среди них ребенок

Москва2 июн Вести.В Хакасии уголовное дело возбудили против 29-летней жительницы Минусинска, которая будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль и устроила смертельное ДТП. Погибли двое, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ночью, 2 июня, женщина ехала на машине, в салоне которой было еще шесть человек, в том числе трое маленьких детей. На 72‑м километре дороги между поселком Усть-Абакан и поселком Ербинское она превысила скорость и не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя и 5-летняя пассажирки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия говорится в сообщении ведомства

Еще двое детей после ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель была пьяна. Ее задержали, сейчас решается вопрос о том, какую меру пресечения ей избрать. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах аварии.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).