В Удмуртии возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП с двумя иномарками

СК возбудил дело после ДТП в Удмуртии с пятью погибшими В Удмуртии возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП с двумя иномарками

Москва5 июн Вести.В Республике Удмуртия возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Ранее сообщалось о столкновении Ford Focus и Kia Spectra, в результате чего погибли пять человек, двое из которых – дети 8 и 2 лет.

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Трагедия произошла в ночь на 5 июня на 33-м километре дороги Костино – Камбарка, когда Ford выехал на встречную полосу и врезался в ехавшую по своей полосе Kia.

Оба водителя, а также женщина-пассажир и двое детей Ford погибли от полученных травм. Еще четыре пассажира Kia и 5-летняя пассажирка Ford госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.