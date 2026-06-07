В Саратове возбудили дело после гибели ребенка в ДТП

СК завел дело после гибли ребенка в ДТП в Саратове В Саратове возбудили дело после гибели ребенка в ДТП

Москва7 июн Вести.В Саратове возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла пятилетняя девочка, еще семь человек, включая троих детей, пострадали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Авария произошла днем 7 июня на федеральной трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. Предварительно установлено, что 40-летний водитель УАЗ "Патриот" выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota, в котором среди прочих находилось трое несовершеннолетних детей в возрасте одного года, пяти и шести лет.

От полученных травм 5-летняя девочка скончалась в машине скорой медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пострадавших, среди которых 3 несовершеннолетних и водитель Toyota, госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.