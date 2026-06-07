Ребенок погиб и шесть человек пострадали в ДТП в Саратове

В Саратове в ДТП погиб ребенок, еще шесть человек пострадали Ребенок погиб и шесть человек пострадали в ДТП в Саратове

Москва7 июн Вести.Пятилетняя девочка погибла в результате ДТП в Саратове, еще трое детей и трое взрослых госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17.55 (16.55 мск) на 276-м километре федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. По данным полиции, здесь столкнулись автомобили УАЗ и Toyota.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки - девочка 5 лет скончалась с карете скорой помощи говорится в сообщении

В больницу доставлены водитель и трое пассажиров Toyota, в том числе двое мальчиков 2019 и 2025 годов рождения. Также госпитализированы женщина и ребенок из УАЗа.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства и причины устанавливаются.