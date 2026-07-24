Москва24 июлВести.В Саратовской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли взрослые и пострадал ребенок. О страшном ДТП сообщила в MAX прокуратура региона.
По предварительным данным, около 16.00 24.07.2026 у автоподъезда к селу Новая Красавка произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Lada Vestaговорится в сообщении
В аварии погибли двое взрослых – водитель и пассажир Kia Rio. Ребенок пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.