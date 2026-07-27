Девочка-подросток погибла под колесами автомобиля в Дагестане

Автомобиль насмерть сбил девочку в Дагестане Девочка-подросток погибла под колесами автомобиля в Дагестане

Москва27 июл Вести.В Дагестане выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки, которая оказалась под колесами автомобиля. Об этом сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, около 13.00 мск в селе Хазар Дербентского района 58-летняя москвичка на автомобиле Kia наехала на 13-летнюю девочку, жительницу Ханты-Мансийского автономного округа, стоявшую на обочине.

В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия сказано в сообщении

По информации республиканской прокуратуры, водитель иномарки не справилась с управлением, после чего совершила наезд на двух детей 2013 и 2021 годов рождения. Пятилетний мальчик получил ушибы.

Надзорное ведомство контролирует процессуальную проверки по факту ДТП.