В Ханты-Мансийске иномарка насмерть сбила 8-летнюю девочку Водитель иномарки насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку в Ханты-Мансийске

Москва18 июн Вести.В Ханты-Мансийске произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota, который совершил наезд на 8-летнюю девочку. В результате столкновения ребенок скончался, сообщает прокуратура региона.

Трагедия произошла 18 июня на перекрестке улиц Шевченко и Доронина.

Водитель автомобиля Toyota допустил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход сказано в канале ведомства в MAX

Девочка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.