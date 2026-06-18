Москва18 июнВести.В Ханты-Мансийске произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota, который совершил наезд на 8-летнюю девочку. В результате столкновения ребенок скончался, сообщает прокуратура региона.
Трагедия произошла 18 июня на перекрестке улиц Шевченко и Доронина.
Водитель автомобиля Toyota допустил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую на велосипеде нерегулируемый пешеходный переходсказано в канале ведомства в MAX
Девочка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.