В Твери под колесами авто погибла 5-летняя девочка, переходившая с мамой дорогу

В Твери 5-летняя девочка погибла под колесами автомобиля В Твери под колесами авто погибла 5-летняя девочка, переходившая с мамой дорогу

Москва5 июн Вести.В Твери под колесами автомобиля погибла 5-летняя девочка, переходившая с мамой дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, 5 июня мама с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу около дома №15 на улице 1-ой Суворова, когда 42-летний водитель легковушки совершил наезд на девочку.

В результате ДТП малолетняя погибла на месте… Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На место происшествия выехала прокурор Центрального района Твери.