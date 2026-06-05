Москва5 июнВести.В Твери под колесами автомобиля погибла 5-летняя девочка, переходившая с мамой дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Предварительно, 5 июня мама с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу около дома №15 на улице 1-ой Суворова, когда 42-летний водитель легковушки совершил наезд на девочку.
В результате ДТП малолетняя погибла на месте… Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На место происшествия выехала прокурор Центрального района Твери.