Москва19 июлВести.В Томске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Томкой области. 5-летняя девочка с травмами доставлен в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. ДТП произошло 18 июля на Красноармейской улице.
Автомобилем Mazda 3, под управлением 31-летнего мужчины-водителя, на нерегулируемом пешеходном переходе совершен наезд на 5-летнюю девочку-пешеходауточнила пресс-служба ГУ МВД России по Томской области в соцсети "ВКонтакте"
По предварительным данным, в момент ДТП девочка переходила дорогу вместе с 13-летним братом. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.