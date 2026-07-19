5-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе в Томске

Водитель сбил в Томске ребенка на пешеходном переходе 5-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе в Томске

Москва19 июл Вести.В Томске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Томкой области. 5-летняя девочка с травмами доставлен в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. ДТП произошло 18 июля на Красноармейской улице.

Автомобилем Mazda 3, под управлением 31-летнего мужчины-водителя, на нерегулируемом пешеходном переходе совершен наезд на 5-летнюю девочку-пешехода уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Томской области в соцсети "ВКонтакте"

По предварительным данным, в момент ДТП девочка переходила дорогу вместе с 13-летним братом. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.