Москва2 июнВести.В Городце Нижегородской области произошло ДТП с участием Volkswagen Touareg и 5-летней девочки-пешехода. Несовершеннолетняя получила травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 1 июня на улице Кирова.
Женщина-водитель Volkswagen Touareg не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, перебегавшую проезжую часть по зебре
С полученными травмами ребенка госпитализировали.
Проводится административное расследование о непредоставлении преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.