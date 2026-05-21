В Нижегородской области пятеро детей пострадали в ДТП из-за пьяного водителя Пятеро детей пострадали в ДТП в Нижегородской области

Москва21 мая Вести.В Нижегородской области нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали пятеро детей, их госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла 20 мая около 19.00 мск в Лукояновском районе. По предварительным данным, нетрезвый 45-летний водитель Chery Tiggo превысил скорость и не справился с управлением при повороте налево. После этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в водоем.

В результате ДТП пять несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 12 лет получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении

Госавтоинспекция организовала проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего устанавливаются.