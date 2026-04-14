Москва14 апрВести.На кадрах – вылетевший с Горбатого моста кроссовер марки KIA и помогающие пострадавшим спасатели. Об этом сообщает ИС "Вести".
Как сообщили очевидцы, водитель авто снес бетонное ограждение, а затем рухнул с моста в воду. Среди пострадавших пятеро человек, они доставлены в больницы.
Один пассажир впал в кому. Предположительно, водитель автомобиля был пьян.
Ранее сообщалось, что трое детей от 1 до 8 лет пострадали в ДТП в Приморье. Водитель транспортного средства выехала на встречную полосу движения, в результате чего совершила столкновение с другим автомобилем.