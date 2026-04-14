Кроссовер KIA упал с моста в воду в Вешняках: пятеро пострадали, один в коме

Москва14 апр Вести.На кадрах – вылетевший с Горбатого моста кроссовер марки KIA и помогающие пострадавшим спасатели. Об этом сообщает ИС "Вести".

Как сообщили очевидцы, водитель авто снес бетонное ограждение, а затем рухнул с моста в воду. Среди пострадавших пятеро человек, они доставлены в больницы.

Один пассажир впал в кому. Предположительно, водитель автомобиля был пьян.

