МВД: водитель упавшей в Обводный канал иномарки потерял сознание

Москва22 апр Вести.Водитель легкового автомобиля, который пробил ограждение и упал в Обводный канал в Петербурге, потерял сознание за рулем. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло около 06.00 мск на Лермонтовском проспекте. По информации полиции, 51-летний водитель Citroen C4 потерял управление и сбил 49-летнего пешехода, после чего автомобиль пробил ограждение и упал в воду.

В результате аварии пешеход получил различные травмы и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Туда же с переохлаждением и ссадинами был доставлен и водитель Citroen говорится в сообщении

Водитель пояснил, что авария произошла из-за того, что он потерял сознание за рулем.

По факту ДТП организована проверка.