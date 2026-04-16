Прохожие спасли мужчину, автомобиль которого упал в Обводный канал в Петербурге

Водителя, чья машина упала в Обводный канал в Петербурге, спасли очевидцы

Москва16 апр Вести.В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга 16 апреля в Обводный канал упал легковой автомобиль. Находившегося внутри водителя спасли прохожие, сообщает городской главк МЧС России в мессенджере MAX.

Мужчину вытащили военнослужащий Ленинградской военно-морской базы и пожарный 47 пожарно-спасательной части Северной столицы.

На место вызвали скорую, медики осмотрели пострадавшего, от госпитализации он отказался.

Автомобиль подняли из воды спасатели, водолазы МЧС Петербурга и поисково-спасательной службы с помощью автокрана и спецредств.