Москва7 июн Вести.В Санкт-Петербурге на КАД произошло ДТП. Каршеринг столкнулся с пешеходом, перебегавшим проезжую часть Кольцевой автомобильной дороги, сообщает "Фонтанка".

По информации источника, трагедия произошла в районе 01.35 7 июня на 67-м километре КАД. От удара и полученных от него травм мужчина-пешеход скончался на месте происшествия.

Ведется установление его личности.

Кроме того, очевидцы утверждают, что с ним также была собака – она также скончалась.

Проводится проверка и выяснение всех обстоятельств аварии.