В Калининградской области заведено дело после наезда иномарки на пешехода

Водитель иномарки насмерть сбил пожилого пешехода в Калининградской области В Калининградской области заведено дело после наезда иномарки на пешехода

Москва17 июн Вести.В Калининградской область водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пожилого пешехода. Пенсионер от полученных травм умер, сообщает УМВД России по региону.

Трагедия произошла в Гурьевском районе.

Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог сказано в публикации министерства

Местный житель, попавший под колеса иномарки, пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу. Его травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер до прибытия бригады СМП.

Водителю вменяется нарушение ПДД и эксплуатация транспортного средства, повлекшее смерть человека по неосторожности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.