Москва17 июнВести.В Калининградской область водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пожилого пешехода. Пенсионер от полученных травм умер, сообщает УМВД России по региону.
Трагедия произошла в Гурьевском районе.
Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорогсказано в публикации министерства
Местный житель, попавший под колеса иномарки, пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу. Его травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер до прибытия бригады СМП.
Водителю вменяется нарушение ПДД и эксплуатация транспортного средства, повлекшее смерть человека по неосторожности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.