Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим в Самаре

Москва11 апр Вести.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии в Кировском районе Самары. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области в MAX, один человек погиб.

По предварительной информации, 11 апреля в 06.15 водитель за рулем Toyota Mark II двигался по улице Вольская к проспекту Кирова и наехал на 70-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении

После проведения оперативно-разыскных мероприятий личность водителя удалось установить, его задержали. Следственные действия продолжаются.