Мужчина погиб при падении дерева на тротуар в Самаре

В Самаре упавшее из-за непогоды дерево убило мужчину Мужчина погиб при падении дерева на тротуар в Самаре

Москва27 апр Вести.В Самаре на улице Карла Маркса дерево упало на прохожего. Об этом сообщила прокуратура Самарской области в Telegram-канале.

Мужчина погиб в результате инцидента.

По предварительным данным, 27.04.2026 на проспекте Карла Маркса в г. Самаре произошло падение дерева на тротуар. В результате происшествия погиб мужчина говорится в сообщении

Ведомство начало проверку соблюдения законодательства о благоустройстве.

Это второй человек, погибший из-за непогоды в Самаре 27 апреля. Ранее на Нижегородской улице дерево упало на двух девочек, одна из них скончалась, вторая попала в больницу.