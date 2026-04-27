Москва27 апрВести.Три человека погибли в результате падения деревьев в Самаре и области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.
Ранее стало известно о двух погибших – девочке и мужчине.
К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районеговорится в сообщении
Такое количество инцидентов связано с непогодой. В понедельник, 27 апреля, погодные условия ухудшились в ряде регионов РФ. В Москве также зафиксировали случай падения дерева на автомобили.