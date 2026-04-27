В Самарской области число погибших при падении деревьев увеличилось до трех

Число погибших из-за непогоды в Самарской области увеличилось до трех человек В Самарской области число погибших при падении деревьев увеличилось до трех

Москва27 апр Вести.Три человека погибли в результате падения деревьев в Самаре и области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.

Ранее стало известно о двух погибших – девочке и мужчине.

К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе говорится в сообщении

Такое количество инцидентов связано с непогодой. В понедельник, 27 апреля, погодные условия ухудшились в ряде регионов РФ. В Москве также зафиксировали случай падения дерева на автомобили.