МЧС: 31 человек пострадал и один ребенок погиб в результате непогоды в России

Ребенок погиб, еще 31 человек пострадал из-за непогоды в России МЧС: 31 человек пострадал и один ребенок погиб в результате непогоды в России

Москва27 апр Вести.Из-за резкого ухудшения погоды в четырех федеральных округах РФ пострадал 31 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Уточняется, что еще один человек – ребенок – погиб. Пострадавших же, включая четырех детей, доставили в больницы.

На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе 5 детей, из них 1 ребенок погиб, 31 человек, в том числе 4 ребенка, доставлены в лечебные учреждения цитирует сообщение ведомства ТАСС

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