Москва27 апрВести.Из-за резкого ухудшения погоды в четырех федеральных округах РФ пострадал 31 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Уточняется, что еще один человек – ребенок – погиб. Пострадавших же, включая четырех детей, доставили в больницы.
На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе 5 детей, из них 1 ребенок погиб, 31 человек, в том числе 4 ребенка, доставлены в лечебные учрежденияцитирует сообщение ведомства ТАСС
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