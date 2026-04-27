Дерево упало на машины на востоке Москвы Упавшее дерево повредило автомобили на востоке Москвы

Москва27 апр Вести.Как минимум два припаркованных автомобиля получили повреждения в результате падения дерева на востоке Москвы.

Как сообщили ИС "Вести" очевидцы, инцидент произошел утром в понедельник, 27 апреля, на фоне ухудшения погодных условий.

Дерево рухнуло во дворе неподалеку от дома 18 по Никитинской улице, основной удар пришелся на Kia Soul, также зацепило автомобиль Lada.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан об ухудшении погодных условий. В столице идет мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 23 м/с.