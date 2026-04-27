Baza: В Балашихе два человека пострадали при падении дерева и веток

Baza: два человека пострадали из-за непогоды в подмосковной Балашихе Baza: В Балашихе два человека пострадали при падении дерева и веток

Москва27 апр Вести.В результате непогоды в подмосковной Балашихе пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Baza.

Первый случай произошел на улице Некрасова в микрорайоне Железнодорожный. Утверждается, что там рухнуло дерево, травмировавшее прохожую. Пострадавшей девушке вызвали скорую помощь.

Еще один инцидент произошел на шоссе Энтузиастов: ветки деревьев обрушились на мужчину, который шел по пешеходной дорожке. Он ушел прихрамывая. говорится в публикации

Отметим, что информация о наличии пострадавших в результате непогоды пока не подтверждена из официальных источников.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о стремительном ухудшении погоды. До конца дня ожидается обильный мокрый снег и порывы ветра до 23 м/с.